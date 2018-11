Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton, parla al Corriere dello Sport: “Sono felice di esser qua, è stata una mia scelta e nessuno mi ha costretto ad accettarla. Se mi pento della scelta? No, mai, continuo a viverla con entusiasmo e passione. Poi è chiaro che vorrei viverla da più protagonista, ma questo è un altro discorso. E’ da quando avevo 15 anni che sognavo di poter giocare in Premier League”.



SU BOLOGNA - “A Bologna sono stato un anno in prestito secco e ho fatto bene. Di sicuro per me è stata una bella annata, che ho vissuto intensamente. Sono contento che la gente mi voglia bene. Tornare? Non voglio fantasticare e neanche guardare tanto lontano, tutti noi abbiamo un destino, non si sa mai nella vita. Se un giorno il Bologna vorrà farmi una proposta seria, ne parlerò con il procuratore e insieme decideremo”.