Gabigol sta segnando a raffica con la maglia del Flamengo e l'Inter, proprietaria del cartellino, continua a seguirlo da lontano. L'attaccante brasiliano ha parlato anche del club nerazzurro nella conferenza stampa prima della partita contro il Vasco da Gama in programma sabato: "Se rimango? Non lo so, vedremo cosa succede durante l'anno. Adesso sono contento al Flamengo, ma ho un contratto con l'Inter e sono pronto a rispettarlo. Qui sto vivendo il momento migliore della mia carriera dopo le esperienze in nerazzurro e al Benfica nelle quali ho giocato poco".