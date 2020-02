Un trofeo tira l'altro. Il Flamengo ha vinto la Recopa, la supercoppa sudamericana. Dopo il 2-2 dell'andata in Ecuador (in gol Pedro, arrivato dalla Fiorentina), i brasiliani hanno battuto 3-0 l'Independiente Del Valle al Maracanà. Al 19' il solito Gabriel Barbosa (ex Inter) apre le danze. Poi il Flamengo resta in dieci uomini per l'espulsione di Willian Arao al 23', ma chiude i conti grazie alla doppietta di Gerson (ex Roma) al 62' e all'89', tre minuti dopo l'espulsione di Alejandro Cabeza che aveva ristabilito la parità numerica.