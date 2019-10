L'Inter studia uno o più colpi per la finestra invernale del calciomercato, necessari per consegnare ad Antonio Conte quei rinforzi necessari per competere alla pari con Juventus e Napoli fino al termine della stagione. Per soddisfare le richieste del tecnico, sarà però necessario fare cassa con qualche cessione per mantenere un equilibrio anche in ottica bilancio e tutti gli indizi portano al brasiliano Gabriel Barbosa. E' lui in questo momento la gallina dalle uova d'oro di casa nerazzurra, grazie a un rendimento assolutamente al di sopra della media con la maglia del Flamengo: 24 gol in 29 presenze.



FLAMENGO O EUROPA? - Il club di Rio de Janeiro ha manifestato a più riprese la volontà di convertire il prestito dell'ex Santos in un acquisto a titolo definitivo e mette sul piatto circa 15 milioni di euro, più il 20% su una futura rivendita, per venire incontro alle esigenze dell'Inter. Che dal canto suo non ha fretta, perché é consapevole di come le grandi performance di Gabigol abbiano suscitato più di un interesse in giro per l'Europa e per questo studiano la soluzione più conveniente. Secondo Tuttosport, tra le squadre che si sono già informati sulla situazione del giocatore c'è lo Schalke 04, che potrebbe offrire una cifra superiore a quella del Flamengo.