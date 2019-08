Attraverso le pagine di Tuttosport emergono nuove dichiarazioni di Gabriel Barbosa sul proprio futuro e sulla possibilità di tornare a vestire la maglia dell'Inter.



NESSUN RIMPIANTO - "Ho avute alcune possibilità in Europa, ma sono state poche. Comunque non ho rimpianti né serbo rancore. Dopo aver vinto l’Olimpiade di Rio, ho pensato di andare via perché avevo ricevuto alcune proposte molto importanti per la mia carriera".



L'INTER - "Ho accettato la proposta dell’Inter per la gentilezza che la società ha avuto nei confronti miei e della mia famiglia. Così come i tifosi nerazzurri che sono venuti ad accogliermi e mi hanno festeggiato in aeroporto. Sono arrivato a Milano con grandi motivazioni perché mi piaceva il progetto del club ed ero felice di cominciare un’esperienza in Europa, ma le cose non sono andate come immaginavo".



MIGLIORATO GRAZIE ALL'INTER - "Sono un gran lavoratore. In Brasile ho avuto continuità e ho sempre fatto bene. Spero che possa succedere anche in un club europeo. Sono ancora dell’Inter, vedremo se succederà lì. Sono maturato sia come persona che come giocatore. All’Inter ho imparato a giocare in modo diverso".



DIREI ANCORA SI' - "A fine anno vedrò con la mia famiglia, i miei agenti e naturalmente l’Inter cosa sarà meglio fare. Difficile dire cosa sia andato storto all’Inter. I tifosi mi piacciono molto e i compagni sono sempre stati gentili con me. Andavo in giro per le strade e tutti volevano parlare con me. Forse in quel momento la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quello che potevo dare. Ancora oggi sui social ci sono molti tifosi nerazzurri che mi chiedono di tornare. Se tornassi indietro direi ancora sì all’Inter. È un top club, in passato ha vinto tutto a livello internazionale e molti brasiliani hanno fatto la storia con i nerazzurri. Io resto anche un tifoso interista e seguo sempre in tv le partite della “mia” squadra".