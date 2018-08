Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Santos, ha estimatori in Liga. Queste le parole del tecnico dei brasiliani, Cuca: "E' un giocatore importante, ha offerte dal Valencia e dal mondo arabo. Ma lui vuol restare perché non ritiene giusto lasciare adesso i propri compagni. Abbiamo recentemente giocato con Gabigol centravanti. è un giocatore polivalente, un centravanti ma forse non può giocare spalle alla porta".



In prestito dall'Inter fino a dicembre, è tornato in Brasile dopo il passaggio a vuoto al Benfica della scorsa stagione.