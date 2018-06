Secondo quanto riportato da Globoesporte non sta procedendo nel migliore dei modi l'avventura in prestito al Santos di Gabriel Barbosa. L'attaccante in prestito dall'Inter, dopo un buon avvio, sta subendo un momento di difficoltà e i tifosi del Peixe, dopo l'ultima sconfitta non hanno fatto sconti per lui: "Vattene, il Santos non ha bisogno di te" è il leit motiv intonato nei confronti di Gabigol.