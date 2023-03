Gabri Veiga è diventato uno dei principali obiettivi del Real Madrid per la finestra estiva di mercato. I merengue sono in vantaggio sullo spagnolo, rispetto alle altre pretendenti. Però, il gioiellino del Celta Vigo, ha richiesto al club della capitale un requisito per il suo trasferimento: secondo quanto riporta Defensa Central, il centrocampista ha chiesto ai Blancos di assicurargli un certo minutaggio, affinché la trattativa possa andare a buon fine. Una richiesta difficile da soddisfare, visto il numero significativo di giocatori che comprende il centrocampo del Real. In caso di mancato accordo, Veiga potrebbe optare per la Premier o un ulteriore anno al Celta.