Talento purissimo made in Vigo e con la certificazione del bollino di qualità che solo una rinomata scuola di calcio a livello europeo può darti. Gabri Veiga è soltanto l'ultimo prodotto di una cantera che al calcio spagnolo ha dato tanto soprattutto nell'ultimo decennio: da Iago Aspas ai bomber Joselu e Borja Iglesias, passando per Braìs Mendez e Denis Suarez, il club galiziano ha saputo costruirsi una reputazione di tutto rispetto, grazie anche alla bravura degli allenatori che si sono avvicendati nelle ultime stagioni alla guida del Celta.







Per Gabri Veiga, centrocampista offensivo classe 2002 nativo di O Porriño - patria di celebri architetti e meta di pellegrinaggio per i fedeli sulla mitica tratta del camino de Santiago - il momento della svolta è arrivata con l'approdo in panchina del portoghese Carvalhal che, preso il posto del collega Coudet, ha deciso di puntare ad occhi chiusi sui colpi alla Sami Khedira (il paragone è di Onésimo Sanchez, allenatore delle giovanili del Celta) dei Gabri, già autore di 6 reti e 2 assist nella prima stagione stabilmente in prima squadra. Un giovane di grande prospettiva destinato ad attirare l'interesse di piazze ancora più prestigiose e magari far realizzare al Celta l'ennesima plusvalenza.