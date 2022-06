Dopo la stagione positiva in prestito alla Cremonese con tanto di promozione in Serie A, il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano punta a tornare al Napoli: "Ringrazio la Cremonese per questi tre anni durante i quali hanno puntato su di me - ha detto dal ritiro dell'Under 21 - Quest'anno ho accumulato ancora più esperienza, il ritorno a Napoli non mi spaventa; mi sento pronto e voglio dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa, darò il massimo in ogni partita".



INSIGNE - "Mi dispiace che sia andato via, ma è una piazza difficile. Sta facendo una grande carriera, per raggiungere i suoi livelli bisogna lavorare molto".