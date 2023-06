Roberto Gagliardini chiude la sua avventura all'Inter e si racconta in un'intervista a L'Eco di Bergamo, in cui ripercorre anche il trascorso all'Atalanta: "Per me è stato un periodo straordinario. Gian Piero Gasperini è un allenatore per cui nutro un grande rispetto, un vero mentore. Credo che in questi anni sia stato uno dei pochi ad aver innovato il calcio in modo così significativo, diventando un riferimento per i migliori nel settore. Molti cercano di emulare il suo stile di gioco e di gestire le partite. La sua presenza è stata cruciale per la mia crescita, per avermi dato l’opportunità di scendere in campo e sviluppare le competenze che mi hanno portato all’Inter".



INTER - "Il mio passaggio all’Inter rappresenta una meta significativa per me e per la mia famiglia, un periodo in cui sono maturato notevolmente sia come persona che come calciatore. Un sogno che si è avverato".