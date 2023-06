Roberto Gagliardini si è sposato con Nicole Ciocca e saluta l'Inter. Dopo aver donato i regali di nozze in beneficenza alla Fondazione Insuperabili, il centrocampista italiano classe 1994 ex Atalanta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La finale di Champions League persa con il Manchester City a Istanbul servirà in futuro sia a me, sia all'Inter che prima o poi tornerà sul tetto del mondo. Sono in scadenza di contratto e non restero all'Inter, cosa c'è nel mio futuro? Ora mi godo il matrimonio e la famiglia, al resto penserò più in là. Sono grato all'Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi".



Oltre alla Gazzetta, anche La Repubblica scrive di un sondaggio da parte del Milan di Pioli, il primo allenatore di Gagliardini all'Inter.