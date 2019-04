Ai microfoni di Sport Mediaset, Roberto Gagliardini, migliore in campo contro il Genoa, parla del ritorno di Icardi e della prestazione fornita dalla squadra nerazzurra a Marassi.



“Sono contento per i due gol e per la vittoria della squadra: era fondamentale ripartire subito dopo la sconfitta contro la Lazio. Abbiamo reagito alla grande. Se questo è il mio momento migliore? Non penso, ma migliore per quest’anno sì. Ho avuto qualche difficoltà, ora sto bene, mi stanno riuscendo diverse cose e faccio anche gol. Champions a portata di mano? Fino a tre ore fa sembravamo nei guai… E’ ancora lunga, mancano tante partite. Domenica abbiamo l’Atalanta e sarà importantissimo vincere anche quella. Icardi? E’ un giocatore importante, lo ha dimostrato, ma abbiamo fatto bene anche senza di lui. Se n’è parlato troppo di queste cose: bisogna pensare solo al bene dell’Inter. Ma con lui e senza di lui possiamo dire la nostra. Esultanza a risposta delle voci sullo spogliatoio diviso? Siamo professionisti, abbiamo pensato al bene dell’Inter: Mauro ha segnato ed è stato giusto esultare con lui per quello”.