Uno dei primi acquisti della Sampdoria nella prossima sessione di mercato potrebbe essere Riccardo Gagliolo. Il difensore del Parma vuole accasarsi a Genova, sponda blucerchiata, e Corte Lambruschini sembra intenzionata a chiudere per il giocatore. La trattativa quindi ha ampi margini per una fumata bianca, secondo Il Corriere dello Sport, anche se il Doria dovrà vedersela con la concorrenza della Salernitana.



La proposta dei campani, però, viene considerata troppo bassa dai gialloblù. Il Parma spera che la Sampdoria possa fare meglio, anche perché gli emiliani valutano il cartellino del giocatore attorno ai due milioni di euro. La Samp potrà fare leva sul contratto di Gagliolo, in scadenza nel 2022, per abbassare le richieste ducali, con il Parma ancora in attesa di capire le intenzioni genovesi.