Galante: 'Champions, non ce l'aspettavamo ma siamo forti. Derby-scudetto? Se arriva, meglio!'

Federico Targetti, inviato

Fabio Galante, ex difensore e oggi brand ambassador dell'Inter, è intervenuto a margine della presentazione della Junior TIM Cup a Milano:



"Ricordo quando avevo anche io l'età di questi bambini, quanta passione e impegno ci ho messo. Partecipo sempre volentieri a questi eventi. Combattere ogni forma di razzismo è sempre molto importante, nel calcio come in altri sport, io sono felicissimo di dare il mio contributo".







PRESENTE INTER - "Il percorso che abbiamo fatto lo scorso anno è stato bellissimo. quest'anno è andata male in Champions e non ce l'aspettavamo ma capita di affrontare squadre forti come l'Atletico e non essere fortunati. Le occasioni le abbiamo avute, siamo andati in vantaggio... Ma parlando anche di campionato, abbiamo dimostrato di essere forti e siamo vicini a vincere. Premio a società, calciatori e tifosi che riempiono lo stadio".



DERBY SCUDETTO - "Sarebbe una cosa in più, magari si vince anche in hotel. Se arriva col derby è ancora più bello, ma da ex calciatore quando arriva arriva".