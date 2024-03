Galatasaray, Icardi show in Turchia: doppietta, autogol e rigore fallito

Redazione CM

Una notte da protagonista assoluto per Mauro Icardi. Durante la sfida fra Kasimpasa e Galatasaray, match finito per 3-4 per gli attuali primatisti della Super Lig che hanno ri-scavalcato il Fenerbahce in classifica, riprendendosi la vetta della graduatoria turca.



ICARDI SHOW – Una serata da incorniciare per l’attaccante argentino, anche se vissuta fra alti e bassi, che ha realizzato una doppietta decisiva per portare i 3 punti al Galatasaray. Due colpi di testa da rapace vero che hanno fatto dimenticare ai tifosi del Gala due episodi spiacevoli nel corso del match. In primis, lo sfortunato autogol dell’1-1 (un’incolpevole deviazione su calcio d’angolo per la formazione di casa) e il rigore sbagliato all’81’, quando Gianniotis ha ipnotizzato il centravanti ex Inter. Finita qui? No, Icardi ha stampato anche una conclusione sul palo nel finale di gara, legno che gli ha negato la gioia della tripletta.



IL POST - Su Instagram, Icardi ha scritto: "Il vero carattere si dimostra in come ci si riprende dopo aver commesso un errore. Il resto lo sapete già". Una frase accompagnata da una linguaccia e due palloni, simboli delle due reti realizzate ieri sera.