Galatasaray-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nuovo test per il, che affronta ilin amichevole.Un'altra amichevole di lusso per i giallorossi di Luca Gotti, che dopo aver battuto nettamente il Werder Brema (3-0) si apprestano ad affrontare i campioni di Turchia.Un impegno importante e probante per il Lecce, che prosegue l'avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2024-2025 affrontando Dries Mertens e compagni in una partita che rientra nella Upper Austria Summer Series.Un'occasione per vedere a che punto è la preparazione dei salentini, che dopo il quattordicesimo posto in Serie A della scorsa annata punta ad ottenere la terza salvezza consecutiva.

Il ritiro del Lecce si sta svolgendo a Neustift, la squadra lascerà l'Austria il prossimo 28 luglio.Tutte le informazioni su Galatasaray-Lecce: