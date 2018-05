Yuto Nagatomo, terzino del Galatasaray campione di Turchia, ma di proprietà dell'Inter, dedica un post su Instagram al club giallorosso: "Sono stato ben accolto fin dall'inizio dall'allenatore, dallo staff e dai miei compagni di squadra. Voglio fortemente ringraziarvi tutti per aver sostenuto questo piccolo calciatore giapponese. Ho vissuto un'elettrizzante esperienza in soli 4 mesi, ho ricevuto tanto amore che il cuore mi sta scoppiando. Ho imparato il significato profondo della fiducia. Non so che accadrà in futuro, ma non smetterò mai di essere un tifoso del Galatasaray per il resto della mia vita. Grazie di cuore".