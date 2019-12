Steven Nzonzi ha lasciato la Roma, in estate, per andare al Galatasaray. Le cose, però, non stanno andando bene neanche in Turchia. Messo fuori rosa la scorsa settimana per comportamenti indisciplinati nel corso degli allenamenti, il francese prende parola e parla a Fanatik: "Non sono riuscito a trovare un giocatore che corra in avanti quando ho palla, un giocatore che cerchi il passaggio giusto o che si posizioni bene per far girare palla. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma chi non fa i suoi movimenti in attacco. Non conta chi gioca, il problema è sempre quello". Il giocatore è ancora di proprietà della Roma e piace al Torino.