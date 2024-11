Getty Images

Quale sarà il futuro diL'attaccante delFinora è a quota sei gol in campionato due in Europa League e il suo nome potrebbe essere al centro di numerose voci di mercato. Con le italiane che osservano, ma anche squadre diStando al suo allenatore, però, non partirà a gennaio.Il Napoli ha fissato una clausola rescissoria di 75 milioni, ma la volontà del nigeriano farà la differenza, come affermato dal tecnico in conferenza stampa:fino alla fine della stagione.. E' il giocatore che decide e Osimhen ha detto che non se ne andrà e lo ha detto da quando è arrivato".

"A volte servirebbe far riposare alcuni giocatori. C'è anche un lato psicologico, ISi stava appena riprendendo, un infortunio ha portato un altro infortunio".