L'ex allenatore, e mentore diGiovanniha parlato del mercato della Juventus e del futuro proprio dell'allenatore, a Radio Bianconera."Rabiot? Piaceva da una vita ad Allegri. Io pensavo fosse un grande affare, ma i primi anni non ha reso. Quest'anno ha fatto vedere tutte le sue qualità"."Ora se prende anche l'altro mio pupillo, Milinkovic-Savic, fa una metà campo strepitosa, anche con un Pogba a metà servizio. Del serbo gliene parlo da anni ad Allegri, ha sempre segnato molto, è un giocatore formidabile, ti dà una mano dietro e davanti, ha qualità tecniche e alza il livello della squadra. Tutti pensano che per forza debba esserci un regista in mezzo, però si vedono anche squadre europee tranquillamente senza regista centrale, vedi il City. Con quei tre quindi vedrei davvero un gran bel centrocampo"."L'attacco per il 4-3-3? Penso che la Juventus qualche giocatore lo dovrà vendere e chi ha mercato sono Vlahovic e Chiesa, e credo entrambi andranno via. Non è facile trovare il centravanti adesso, Milik può essere una buonissima riserva ma ci vuole uno che faccia 20 gol lì davanti poi. Per aggiustare deve vendere, sennò non si può fare nulla ora. Guardate Napoli, Milan, Inter, le società non si muovono più se non incassano"."L'offerta rifiutata? Sono situazioni particolari. Chi va lì non fa una scelta di vita ma di soldi. Allegri vuole tornare competitivo da subito con la Juventus. Se decide di smettere, allora va in Arabia. Tanti cedono ai soldi, ma sono offerte spaventose. E' difficile resistere a certe cifre"."Negli anni ha fatto molto bene a Napoli, non so in che rapporto sia con Max però. Anni fa parlammo di gente che conoscevamo come, però bisogna dire la verità che Giuntoli ha fatto benissimo finora. Io ho sperato per anni che Massara arrivasse alla Juventus, perché è davvero molto bravo ed è un ragazzo intelligente, serio, che non ama molto mettersi in luce ma ne capisce di calcio".