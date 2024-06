Galeone: "Ho detto a Galliani di prendere Allegri. L'Arabia e Conte..."

Getty Images

, ex allenatore e amico di, intervistato da Radio Kiss Kiss parla dell'ormai ex allenatore della Juventus. E poi dice la sua anche sull'approdo di"Allegri? Non credo andrà in Arabia ha già abbastanza soldi, se vai lì lo fai solo per denaro. Ho detto a Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai quando dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano, prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi. Mi ha risposto Galliani che non ha tutti questi soldi…”.

“Conte al Napoli? Spero sia un ottimo colpo. Ancelotti non ha fatto bene in azzurro. Benitez e Spalletti il Napoli ancora se li sognerà per un po’. A Napoli un Conte lo hanno già avuto anche se con un palmares diverso. Gattuso a Napoli non ha fatto benissimo. Un colpo comunque importante, poi Conte gode di ottima stampa e l’opinione pubblica lo stima".