A rivelarlo è il maestro di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone. A Kiss Kiss Napoli, il tecnico non utilizza mezzi termini per spiegare la situazione dell'allenatore bianconero, specialmente in ottica futura: "Allegri in Premier il prossimo anno? Glielo dico già da qualche anno. Non so, in Italia non ci sono squadre dove possa andare - le sue parole, riportate da TuttoNapoli.net -. Al di là di come andrà l’avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita. L’anno scorso poteva andare al Chelsea, all’Arsenal, al Manchester United e al Real Madrid: ha rifiutato per provare a vincere la Champions con la Juve quest’anno. Se non la vince, per me, non è un gran fallimento. Non è che perchè prendi Cr7 vincerai di sicuro".