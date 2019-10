"Spero che venga fuori da questa situazione presto e che trovi in fretta un assetto alla squadra. Forse questo Milan è meno forte di quello che si potesse pensare, deve fare delle scelte non facili, deve capire bene chi mettere in campo. Suso? Era uno dei giocatori che il Milan avrebbe potuto vendere, ma dopo averlo visto nei primi allenamenti Giampaolo pensava potesse fare il trequartista. Probabilmente poi si è accorto che è più utile a destra e quindi ha dovuto cambiare. Giampaolo deve pensare solo a fare risultati, poi dovranno intervenire sul mercato perchè secondo me questa squadra non credo possa arrivare tra le prime sette". Questo il pensiero di Giovanni Galeone a Sky.