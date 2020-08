Giovanni Galeone rivela un retroscena sulla Juve sul suo pupillo Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Torino, a La Gazzetta dello Sport: "Anni fa lo ingaggiò la Juve, contratto firmato, e io ne sono testimone, ma poi virarono su Ferrara. All’epoca era perfetto per loro: elegante, educato, tutto perfettino...".



SUL TORINO - "Adesso è in un club altrettanto importante per il calcio italiano e non può fallire: quindi deve calarsi nei panni di un Mondonico, che ebbi come vice a Cremona, che al Toro ha dato e avuto grandi soddisfazioni. Marco deve giocare da Toro, appunto, perché ogni squadra ha il vestito preferito".