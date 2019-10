Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, elogia Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate in lizza per la panchina del Barcellona. Queste le sue parole a TNT Sport: "Ci sono cose che non mi spiego. Siamo stati nominati in tre fra i migliori allenatori dell'anno. E fra questi non c'è Gallardo. Il calcio sudamericano andrebbe seguito, sembra che esista solo l'Europa. Gallardo non è stato nominato fra i migliori allenatori al mondo, e non lo è stato solo per un anno ma lo è già da tanto tempo. Spero un giorno di potermi confrontare con le sue squadre".