Gareth Bale, attaccante del Galles, ha parlato così alla viglia della sfida con l’Italia: “Sarà una grande sfida, è sempre difficile affrontarli. Dobbiamo prepararci bene e dare tutto sul campo. Vogliamo vincere, proveremo a conquistare tre punti, non giocheremo per pareggiare. Abbiamo un piano di gioco che crediamo possa fare male agli Azzurri. Con Ramsey c’è una grande intesa, è un grande giocatore. In caso di rigore? Decide l’allenatore ma sono pronto a tirarlo. Vincere sarebbe un momento d’orgoglio e avere una cammino più semplice negli ottavi. Non pensiamo troppo in là, a dove vogliamo arrivare, come nel 2016 dobbiamo pensare a una partita alla volta. Mancini ha detto che il Galles è come lo Stoke? Non pensavo che lo Stoke fosse così forte".



ANCELOTTI - "Non ho altra scelta, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid e io sono un giocatore del Real Madrid. Posso solo dire che ho un ottimo rapporto con lui e farà grandi cose al Real Madrid".