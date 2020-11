Filippo Galli, ex difensore tra le altre del Milan, parla a Sky Sport del momento in casa Inter: "Bisogna capire se l’Inter è arrivata ad avere consapevolezza: se non è arrivata i margini di miglioramento sono tanti, mentre se lo è c’è un problema di superficialità con i giocatori che conoscono la loro forza ma non riescono ad esprimerla sul campo a causa di un atteggiamento non corretto, come hanno sottolineato Conte e Lukaku. Io propendo per la prima ipotesi: l’Inter è in un percorso di crescita e ci vuole tempo e lavoro. Conte lo sa. Non ha potuto avere la squadra con grande continuità con sé. È importante come si incastrino i vari giocatori nel progetto di Conte”.