Adriano Galliani sarà il nuovo "ambasciatore" della Serie C, per portare avanti le richieste della categoria di fronte a Serie A e Serie B, come richiesto dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Voglio ringraziare, anche a nome del Presidente Silvio Berlusconi, il Presidente della Lega Pro e accetto con orgoglio di rappresentare la Serie C nel sistema calcistico Italiano."



Ecco, in sintesi, il testo della lettera inviata da Ghirelli a Galliani e Berlusconi, in qualità di amministratore delegato e patron del Monza: "Caro Adriano, grazie per ciò che fai, mi piacerebbe che tu accettassi di fare l’ambasciatore del nostro calcio verso la Serie A dove hai forti credenziali. Noi, mio caro amico Adriano e caro Presidente Berlusconi, ci siamo, vi chiedo in punta di piedi, ma molto orgoglioso di “darci una mano”. Come? Schierandovi con noi per far capire alla Serie A e alla Serie B, che dobbiamo ragionare a sistema Italia nel calcio italiano professionistico. Idee e progetti in sinergia".