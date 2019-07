Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla a Sportmediaset, nel giorno del suo compleanno. Il 75enne ex Milan fa un punto sulla Serie A: "Conte l'ho corteggiato molto, ma non sono mai riuscito a prenderlo. Anche Sarri è stato vicino al Milan ma purtroppo non è mai venuto. Sono sicuro che, con questi allenatori, Juve, Milan e Inter faranno vedere un bel calcio, anche se i bianconeri rimangono i favoriti per lo scudetto".



SUGLI ATTACCANTI - "Dzeko è un attaccante che amo moltissimo, passai un week-end a Sarajevo per portarlo al Milan ma poi arrivò l'offerta importante del Wolfsburg. Icardi? E' l'attaccante che mi intriga di più, se venisse a Monza non avrebbe il fastidio di spostarsi da Milano".