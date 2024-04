Galliani: 'Crisi Milan? Ora sono solo un tifoso. Magari il derby con l'Inter lo vinciamo'

, amministratore delegato del Monza e storico ex-dirigente del Milan, ha parlato della sfida che vederà i rossoneri affrontare l'Inter, il derby Scudetto che potrebbe assegnare il titolo ai nerazzurri lunedì sera a San Siro ai microfoni di Sportmediaset."Adesso sono solo un tifoso rossonero e non commento le questioni del Milan. Vediamo, magari il derby lunedì sera lo vinciamo"."Incredibile pensare che il Monza abbia battuto nei primi due anni in Serie A squadre come Juve, Inter, Milan e Napoli. Sono le cose belle che regala lo sport".

"Ed è anche bello che ci siano cinque squadre italiane in CL e non è detto che non ce ne sia una sesta".