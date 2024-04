Milan, in Youth League brillano le stelle di Zeroli e Raveyre. Futuro già scritto, ora la finale per fare la storia

. L'avventura in Youth League del Milan Primavera di Ignazio Abate è storia di resilienza, di determinazione e coraggio e soprattutto di due ragazzi, compagni ormai da più di un anno che a suon di prestazioni monstre hanno trascinato i rossoneri fino alla finalissima del torneo. Anche contro il Portosi sono rivelati trascinatori non solo in campo, ma anche dagli 11 metri nella lotteria finale dei tiri di rigore. E per entrambi il Milan ha già un percorso di crescita ben scritto.Rossonero fin da quando era bambino, Zeroli, ragazzo di Busto Arsizio non tanto lontano da Milanello, è cresciuto di anno in anno con la maglia del Milan addosso arrivando quest'anno a vestire la fascia di capitano., è una mezzala con grande fisicità, ma anche tempi di inserimento in area mostruosi., con cui si allena in prima squadra. Ha rimediato in extremis all'errore in marcatura su calcio d'angolo che ha portato al gol del 2-1 del Porto con una percussione centrale al 94esimo che ha portato, dopo 3 contrasti vinti, a lasciare a Simmelhack la palla per il 2-2 che ha mandato la gara ai rigori ed è stato ancora una volta il suo il rigore decisivo per la vittoria finale. In settimanaSimile il discorso per ilprelevato lo scorso luglio 2023 a parametro zero dal Saint Etienne ma bloccato da Moncada e D'Ottavio già dall'inverno precedente. Il Milan crede tantissimo in lui che per caratteristichequando rivestiva proprio la maglia della Primavera rossonera. Un muro fra i pali, reattivissimo e con il "punto debole" delle uscite da migliorare. I rigori sono la sua specialità perché non c'è stata una serie di questa Youth League, dal Real Madrid al Braga e al Porto in cui non ci sia stata una sua parata o un suo guantone nella lotteria finale che ha portato alla qualificazione al turno successivo. Anche per lui la seconda squadra sarebbe il passaggio ideale, ma è già pronto, eventualmente, anche per un prestito fra Serie B e C.

Prima però, per entrambi, c'è già la volontà di scrivere una nuova pagina di storia. La seconda di queste final four a cui il Milan ha avuto accesso per il secondo anno di fila (prima società italiana a riuscirci) in cui, battendo il Porto,A Nyon ci sarà l'Olympiacos che ha battuto il Nantes ai rigori. Sarà un'altra sfida, sarà un'altra gara, ma Zeroli e Raverye, ci scommettiamo, saranno ancora fra i protagonisti assoluti.