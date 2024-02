Galliani: 'Di Gregorio-Juve? Ha contratto lungo. Rinnovo Palladino il 27/5. Finalmente un Maldini che segna'

Redazione CM

L'ad del Monza, Adriano Galliani ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Serie A.



MOMENTO MAGICO - "Il Monza va avanti di partita per partita sperando di fare sempre meglio. È il miglior momento, ma ricordiamoci i 51 punti in 32 partite dell'anno scorso, perché poi noi dopo 6 partite avevamo un punto".



PALLADINO - "Palladino e io abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 di maggio. Questi sono i patti e si cercano di rispettarli nella vita".



DI GREGORIO - "Io non sto pensando a nessuno e non ho parlato ancora con nessuna squadra. Il giocatore ha ancora 3 anni di contratto e il procuratore Belloni è una brava persona. Vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario (ride ndr.). Io ragiono di anno in anno, ho sempre fatto così anche al Milan. Figuriamoci se parlo adesso di mercato, il giocatore ha un contratto".



GOL DI MALDINI E PESSINA - "Per me è molto romantico il fatto che i due gol di Salerno li abbiano segnati due ragazzi uno nato a Milano l'altro a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno nel Monza, per me è il massimo".



IL MESSAGGIO A MALDINI - "La prima telefonata l'ho fatta a Paolo e gli ho detto. Finalmente un Maldini che fa gol invece del terzinaccio che avevo prima".



FORMAT A 18 - "La nostra posizione è chiara. Non capiamo perché se il calendario è stato reso fitto da competizioni Fifa e Uefa ci debba rimettere il nostro campionato. Per due squadre che devono giocare di più, dobbiamo cambiare un formato che va avanti da 20 anni?".