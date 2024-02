La Juventus studia Di Gregorio: è un'idea per giugno, cosa succede con Szczesny

Come l'anno scorso, come l'anno prima. Anche nel 2023/24si sta confermando uno dei migliori portieri italiani. Classe '97, spesso decisivo con le sue parate, alla seconda stagione di Serie A. A studiarlo da vicino nella prima parte di campionato è stata la Juventus, che ha mandato più volte i suoi osservatori per monitorarlo.- Al momento in casa Juventus, al momento non sono stati ancora fissati appuntamenti per parlare del rinnovo e se dovessero arrivare delle offerte all'altezza potrebbero essere prese in considerazione. Da capire anche la situazione legata al futuro di Mattia Perin, anche lui in scadenza tra un anno.- A oggi per Di Gregorio c'è stata qualche chiacchierata informale per capire costi di un'eventuale operazione e se ci sono margini per trattare con il Monza,I rapporti tra club sono ottimi, la sensazione è che se i bianconeri dovessero decidere di continuare su questa pista potrebbero pensare anche di inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash.- Non solo Di Gregorio però,. Classe 2000, seconda stagione da titolare in Serie A dopo aver spedito in panchina l'argentino Musso (preso dall'Udinese per 20 milioni). Con i nerazzurri ha un contratto fino al 2026 e la valutazione supera i 30 milioni di euro.- Su Di Gregorio invece c'è anche l'Inter, con la quale ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia Primavera e sarebbe un acquisto utile anche in chiave liste europee potendolo registrare come giocatore cresciuto nel proprio vivaio.che in estate ha fatto un sondaggio ufficiale e sta valutando il profilo in vista di un possibile addio di Rui Patricio a fine stagione. La Juve però è lì, vigile a controllare gli sviluppi sulla situazione: Di Gregorio è il nome nuovo per la porta bianconera del futuro.