Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport l'ex ad del Milan Adriano Galliani e oggi al Monza, ha tirato una stilettata a tutti gli ex-dirigenti passati ultimamente sotto contratto con il club rossonero e non più in società: "Non sopporto la gente che va via e spiega sui giornali come si dovrebbe fare. Se lavori nel club ti dai da fare e quando ne esci devi stare zitto. Come faccio io".