Adriano Galliani, ad del Monza ed ex Milan, ha parlato a margine della presentazione del libro "Milanello, la casa del Diavolo" di Peppe Di Stefano:



"Milanello ha un’aura meravigliosa, io incrocio le dita perché tifo Milan, mi è rimasto ovviamente nel cuore. Sono scaramantico, non dico niente ma stanno facendo un bel lavoro. Pioli è stato fantastico, ha cambiato gli orizzonti con questo 4-2-3-1. Non è giusto fare paragoni, ha avuto il merito di mettere tutti i giocatori nel ruolo giusto".



IBRAHIMOVIC - "Ibra è questo, io mi ricordo che Altafini entrava negli ultimi 10 minuti ed era ancora decisivo… Ibra può dare ancora tanto nella qualità piuttosto che nella quantità".



GRUPPO - "Ora io sono fuori e non la vivo dall’interno, ma mi sembra che si sia creato un bel gruppo e che ci siano molte analogie con il Milan di quegli anni. Maldini? Lo vedo molto bene. Abbiamo incontrato Paolo 18enne, ero amico di suo padre e la dinastia dei Maldini è qualcosa di unico, come il colore rossonero".



SERIE B - "Il Benevento ha una partita da recuperare, penso che vincerà e lo considero a 54. In tre punti ci sono sei squadre, è qualcosa di incredibile, una partita può cambiare tutto. La Cremonese a mezz’ora dalla fine dell’ultima partita era dietro di noi…"