L'obiettivo principale del Milan per l'anno nuovo è sempre stato il medesimo: Zlatan Ibrahimovic. In casa rossonera si attende una risposta da parte di Ibra, entro la fine dell'anno. Se non arriverà, il Milan cambierà obiettivo. Nelle ultime ore, però, secondo fonti vicine alla società, è aumentato l'ottimismo dopo settimane di stallo. L'ultima offerta è di 3 milioni fino a giugno più opzione per l'anno prossimo, proposta che è stata leggermente migliorata nelle ultime ore. Ai microfoni di Radio Binario Sport, Adriano Galliani - ex amministratore delegato del Milan ora al Monza - è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic e del suo potenziale ritorno in rossonero: "Ibra non risponde più al telefono. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare perché gli volevo chiedere del Milan, ma non ho ricevuto risposta", le sue parole.