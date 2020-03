Nei giorni scorsi l'ipotesi di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Monza si era trasformato in un sogno per tutti i tifosi brianzoli. L'amministratore delegato Adriano Galliani aveva alimentato la fiammella della speranza in vista della prossima annata confermando che una proposta all'attaccante in scadenza con il Milan era stata fatta.



DIETROFRONT - Oggi, attraverso il Corriere della Sera, l'ex-ad rossonero e oggi impegnato con il suo Monza ha fatto marcia indietro chiudendo definitivamente al super-colpo per la prossima stagione in cui, verosimilmente e salvo clamorosi colpi di scena, Ibrahimovic lascerà il Milan per ritirarsi definitivamente dal calcio giocato o intraprendere altre avventure.



COLPA DEL VIRUS - "Mettiamo una pietra tombale sul sogno Ibrahimovic. Il suo mancato arrivo al Monza è un effetto collaterale del virus. Alla luce della crisi mondiale e dell’incertezza sulle date della ripresa di questo campionato e di inizio del prossimo, il progetto sfuma".