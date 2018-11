Adriano Galliani è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dal fischi d'inizio di Milan-Juventus: "Il Milan mi manca tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo: prima era tifoso del Monza e amministratore delegato del Milan, ora sono tifoso del Milan e amministratore delegato del Monza. La squadra sta girando bene ultimamente".



SUL DUELLO HIGUAIN-CR7 - "Sono due grandissimi giocatori. Certo, Cristiano Ronaldo è inarrivabile, ma Higuain è un grande attaccante".