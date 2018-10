Durante la conferenza di presentazione di Brocchi come nuovo allenatore del Monza, l'ad del club brianzolo, Adriano Galliani, parla del suo ex club, il Milan: "Il derby sembrava finito e nessuno si aspettava a quel punto di perderlo. Ero amministratore delegato del Milan e tifoso del Monza, ora sono tifoso del Milan e amministratore delegato del Monza. Quindi soffro per tutte e due le squadre quando le cose vanno male. Sono dispiaciuto per il risultato. Ora non parlo più del Milan, è gestito da amici, allenato da un amico, con un presidente amico e una proprietà amica. Sono tutti ultramilanisti. Eravamo stati noi a portare la filosofia del 'Milan ai milanisti', ora questa filosofia è tornata dopo una pausa".