, centrocampista che ha indossato la maglia dell'Udinese dal 2016 al 2020 e che nelle ultime due stagioni al Lens si è definitivamente consacrato,, gioiello classe 2001 in forza al Nizza. Il club allenato fino a poche settimane fa dalla nuova guida tecnica del, alla ricerca di un'ulteriore pedina per completare il reparto di centrocampo dopo l'arrivo del portoghese Vitinha.La stella del Lille, obiettivo dichiarato del Milan per supplire alla partenza di Kessie, è un altro nome che gravita ormai da settimane attorno alla squadra campione di Francia, che peròe tanto meno una priorità del suo mercato.rispondono certamente alle logiche secondo le quali Galtier e il nuovo ds Luis Campos abbiano espresso parere positivo in virtù della conoscenza e della stima per il classe '97, main sede di trattativaper strappare condizioni economiche più vantaggiose per sè e il suo assistito., ma il solo accostamento al PSG ha prodotto l'effetto di innalzare sensibilmente le richieste, portandolo a 4,5 milioni e a rivendicare commissioni più ricche per concludere l'affare. Il contratto in scadenza tra un solo anno e la spesa relativamente esigua necessaria per acquistarla dal Lille stanno inducendo l'abile agente portoghese ad alzare la posta in palio.Secondo quanto risulta a calciomercato.com, ad oggi, per arrivare fino a quota 15. Non trovano riscontro invece approcci ufficiali da parte del Paris Saint-Germain, che ad oggi è principalmente concentrato sul dossier Skriniar per completare il reparto arretrato e va alla ricerca di un nuovo giovane attaccante, diviso tra Ekitike e Scamacca. E che per la mediana continua a dare l'idea di privilegiare piste alternative rispetto a quella che conduce a Renato Sanches. Una buona notizia per il Milan, ad oggi.