, tra i pochi big delin campo nella prima sgambata contro il Lemine Almenno. Un primo match sicuramente 'soft', in attesa del rientro di tutti i protagonisti dello scudetto e dei prossimi impegni più probanti che affronterà la squadra di Pioli, ma il test di Milanello ha permesso di avere prime indicazioni sull'approccio dei nuovi (Adli su tutti) e di chi è in cerca di rilancio. Come Rebic, appunto.- Se il Milan ha chiuso il 2021/22 in trionfo, per l'attaccante non è stata invece una stagione indimenticabile dal punto di vista personale. Anzi, dal punto realizzativo è stata la peggiore all'ombra della Madonnina: dopo due anni in doppia cifra in campionato (11 reti), questa volta l'ex Eintracht. Troppo poco, al netto dei diversi infortuni in cui è incappato e dell'esplosione di Leao che ha di fatto gli ha tolto la titolarità e chiuso gli spazi sulla sinistra. Non a caso, negli scorsi mesi per Rebic. Un'ipotesi nata e tramontata rapidamente, anche perché il Milan prenderebbe in considerazioni solo offerte davvero importanti.- Avanti insieme quindi, forti anche di un, con l'intenzione di riprendere quel filo comune che aveva caratterizzato le prime due stagioni in rossonero. Gol sì, ma soprattutto con l'atteggiamento e la cosiddetta 'aggressività agonistica' Rebic era riuscito a imporsi e a contribuire a cambiare il volto del Milan. Quello stesso atteggiamento che si è rivisto nei primi scampoli di gioco a Milanello. D'altronde,, con o senza quella fascia di capitano indossata con il Lemine Almenno e pubblicata con orgoglio sui social, scatenando le reazioni ilari e scherzose dei compagni, dal capitano effettivoall'ex detentore della fascia, fino ao ai giovani come. Un gol e la fascia al braccio, la stagione riparte da qui: il nuovo Rebic punta a riprendersi il suo posto nel Milan.