Sara Gama, capitano della Juventus Women e della Nazionale femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Italia al Mondiale? Moltissima soddisfazione, abbiamo cominciato questo percorso dopo un Europeo deludente e avevamo voglia di riscatto. Siamo molto felici, abbiamo conquistato un Mondiale con una gara di anticipo e sette vittorie su sette, è il massimo. L'ingresso dei grandi club come la Juventus sta dando impulso al calcio femminile. L'Italia maschile? Noi non la viviamo come una contrapposizione, i maschi non vanno al Mondiale e siamo tristi per questo, perché è una perdita per tutto il sistema calcio. Quello del professionismo è un problema di tutte le atlete italiane, che sono dilettanti e ciò è incredibile. C'è una legge da riformare, la 91/1981, e dopo l'approdo al professionismo potrebbe arrivare".