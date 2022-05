, che con i suoi gol ha sfiorato la qualificazione ai playoff da neopromossa in Serie C (girone B). Gambale segna e sogna, nello spogliatoio lo chiamano il Re Mida perché tutto quello che tocca si trasforma in gol, ma guardando indietro ripensa ai sacrifici fatti per arrivare fino a qui.(ph Aquila Montevarchi)"Inserendomi per la prima volta in una nuova realtà pensavo sarebbe stata più complicata, ma devo dire che non ho sofferto il salto di categoria ed è stata una stagione soddisfacente"."Prima l'esordio assoluto al Mapei contro la Reggiana, poi la prima in casa col gol all'Entella: sono state due settimane fantastiche, piene di emozioni che mi hanno fatto pensare a tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare qui. Segnare a una squadra come l'Entella per me è stato un onore"."E' stato il primo anno fuori da casa. All'inizio l'ho accusato a livello emotivo perché avevo appena lasciato la famiglia e le mie abitudini. Ma dedicando la mia vita al calcio sapevo che non potevo bloccarmi per delle mancanze, e che a 23 era giusto che facessi questi salto per mettermi alla prova come uomo e come calciatore. Ringrazio la squadra che mi ha fatto sentire subito a mio agio, giocare in Serie C è un sogno"."Ho imparato a responsabilizzarmi perché devo fare tutto da solo, ma non mi trovo male. La mia ragazza, Martina, mi ha dato una grande mano soprattutto a livello organizzativo"."Lavare i piatti, è la cosa che mi annoia di più. Ma ho già rimediato prendendo una lavastoviglie"."Bene, mi è sempre piaciuto. Da quando sono solo posso cucinarmi quello che voglio, nell'orario che voglio"."Da buon romano la carbonara"."Mi stimola a fare sempre meglio, sia l'affrontare loro che giocare in stadi importanti. Ti fa capire che sei sulla strada giusta. Giocare contro questi calciatori aiuta a non mollare mai e a fissarsi sempre nuovi obiettivi"."Paloschi. Perché ha giocato al Milan, ha vestito la maglia azzurra e ho cercato di rubargli qualcosa. In lui ho visto alcuni movimenti per smarcarsi che non fanno neanche in Serie A. Mi ha colpito anche Cigarini, gioca con una tranquillità e una personalità impressionanti"."Da neopromossi dobbiamo essere contenti del campionato che abbiamo fatto. E' chiaro che quando arrivi lì vorresti raggiungere il traguardo, non ci siamo riusciti ma abbiamo dato sempre il massimo. A inizio anno avremmo firmato per questa posizione"."E' un soprannome nato quando giocavo in Eccellenza col Montespaccato, avevo fatto 24 gol in 23 partite. I miei compagni del Montevarchi hanno saputo di questo soprannome e hanno iniziato a chiamarmi così. Mi piace, mi ci rivedo"."Nove anni, dai Pulcini fino agli Allievi Nazionali. Quando è arrivato il momento di andare in Primavera non sono stato confermato, da tifoso laziale è stata un duro colpo"."Sì, perché dopo una vita alla Lazio sapere di non continuare lì è stato un trauma. Poi mio padre mi ha convinto a continuare e ne approfitto per ringraziarlo, se oggi sono qui è anche merito suo"."Un po' sì. A quell'età non ero maturo come adesso e quello è stato l'aspetto che ha influito più di tutti. Guardandomi indietro, però, oggi poso dire di essere soddisfatto del percorso che ho fatto"."Alla Lupa Roma, dove l'allenatore era Di Michele, ho fatto la preparazione con la prima squadra e il campionato con la Primavera. Poi ho deciso di entrare nel calcio dei grandi: prima in Eccellenza alla Boreale e poi al Montespaccato, lì ho vinto il campionato di Eccellenza salendo in Serie D. E dall'anno scorso sono al Montevarchi"."Non mi è mai piaciuto chiedere soldi ai miei genitori, così quando ero in Eccellenza durante il giorno facevo altri lavori e la sera mi allenavo: dal volantinaggio al cameriere, finché non ho trovato un posto in un forno dove lavoravo dalle 10 alle 15, poi dalle 19 alle 21 andavo ad allenarmi. Oggi posso dire che quei sacrifici sono stati ripagati"."Ciro Immobile. Anche se siamo due attaccanti diversi, lui è più un giocatore d'area e a me piace far salire la squadra: come caratteristiche mi rivedo più in Dzeko. Però quando il mio presidente, amico di Sarri, quest'inverno mi ha portato la maglia di Ciro l'ho subito incorniciata a casa"."Per ora sono in vacanza. Ho altri due anni col Montevarchi e qui sto bene, ma se dovesse arrivare una chiamata importante sarei pronto a valutarla per affrontare un nuovo step".