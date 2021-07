L'ex difensore della Fiorentinaha sfidato i viola in amichevole a Moena con la sua Virtus Vecomp Verona, per poi fermarsi a margine e rispondere alle domande dei media presenti, tra cui Calciomercato.com:"Sto facendo un'esperienza importantissima da vice allenatore, per questo devo ringraziare Fresco che mi ha dato questa chance. Sono in una scuola incredibile che mi sta dando una possibilità importante, si fa esperienza anche in Serie C e mi trovo bene anche a livello umano. Ho una stima immensa per Italiano, lo sto studiando da allenatore nonostante sia stato mio compagno. Credo che lui e Dionisi siano i due tecnici più bravi in prospettiva. Credo che conla Fiorentina potrà aprire un ciclo vincente.è tanta roba. C'era la voce che Juric lo voleva all'Hellas, sono immensamente felice che sia venuto fuori il suo potenziale, è uno degli attaccanti più forti in Serie A. Secondo me la cosa più importante è la scelta dello staff, credo che sia stata la più azzeccata e da lì può nascere un ciclo. Ci vorrà anche qualche investimento ma non credo che sia questo il problema per la Fiorentina, servirà tempo per vedere un'impronta ma Italiano-Fiorentina è un connubio vincente. Osservo sempre le metodologie e le strategie di gara degli allenatori, Italiano mi è sempre piaciuto tanto, sta dando un'impronta moderna al calcio, ha portato una squadra secondo me non attrezzata per la Serie A ad una salvezza incredibile, il salto alla Fiorentina adesso sarà un banco di prova interessante. Ha una fame e un'ambizione immensa. Tante volte il rendimento di un giocatore dipende da quanto si crede nelle idee di un giocatore, io vedo una squadra convinta delle idee di Italiano. Sulla Serie A? Sarà un campionato molto competitivo. Le squadre renderanno al massimo e il livello si alzerà.per la vittoria dello scudetto. Anche se sono arrivate figure importanti comeche hanno reso il nostro campionato molto affascinante".