"Cancelo vuole rimanere in Italia, l’ho incontrato giovedì di persona e mi ha confermato che è molto triste per come è finita con l’Inter". La rivelazione arriva da Claudia Garcia, giornalista di GloboEsporte, a proposito di Joao Cancelo: "Joao voleva rimanere in nerazzurro, si era trovato bene a Milano ma rimarrebbe in Serie A perché lo trova il campionato ideale. Vuole la Champions, ha declinato il Wolverhampton e vuole un club d’alto livello. Mi ha detto che la Juventus gli piace e rivelato che direbbe di sì, ma Juventus e Valencia devono ancora trovare un accordo. Gli dispiacerebbe andare a una rivale dell’Inter, ma i nerazzurri hanno fatto poco per tenerlo. E questo lo ha amareggiato", conclude Garcia.