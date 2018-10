Il tecnico ex Roma, attualmente al Marsiglia, Rudi Garcia in conferenza stampa ha analizzato il match di giovedì contro la Lazio: “Non avendo vinto le ultime partite, bisogna vincere a prescindere dalla Lazio. Difesa centrale? Ci sono tanti giocatori, tutti sono importanti e non c’è posto fisso. L’Europa League mi permette di cambiare. Questa gara è un’ottima possibilità. Thauvin? Ha un infortunio al tallone. Domenica non mi interessa, la mia preoccupazione è domani”.



LAZIO E PUNTI DI FORZA– La Lazio è legata a tanti ricordi della sua esperienza italiana: “E’ ovvio, è qualcosa di piacevole affrontare un club italiano. Il mio cuore è rimasto giallorosso anche se ho rispetto per la Lazio. Le partite sono sempre andate bene contro di loro, spero prosegua. Punti deboli me li tengo per me, punti forti ce ne sono tanti. C’è Immobile, Luis Alberto, Milinkovic. E’ una Lazio senza sorpresa, lotta sempre per fare bene. Ho ricevuto messaggi di più amici che mi hanno sottolineato il sorteggio”.



GARA DI DOMANI E DOMENICA – La partita di domani è fondamentale anche per il Marsiglia: “Io non so nemmeno cosa farò domenica, quello che conta è la partita di domani. Milinkovic? E’ uno dei pericoli della squadra, uno di quelli di cui si parlerà in futuro. E’ da tenere in considerazione”.