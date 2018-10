Tutto nasce da uno striscione. La rivalità tra le tifoserie di Lazio e Marsiglia, che si affronteranno in Francia giovedì, ha origini lontane. Tutto ebbe inizio il 4 Agosto 1993 all’Olimpico di Roma, come riporta il Messaggero.



STRISCIONE - Alcuni tifosi della Lazio sono riusciti a rubare uno striscione tutto bianco con la scritta “Ultras” dalla curva Sud, piena di francesi. Come riporta il Messaggero gli ultras del Marsiglia lo considerarono un disonore. Da quel momento tra le due tifoserie non corre buon sangue.