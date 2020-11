L’importanza di leggere le partite, l’importanza di saper cambiare al momento giusto. Una svolta? Staremo a vedere. Intanto, quella necessità di “riflettere sull’assetto tattico e strutturale” affiorata dopo la batosta col Liverpool si è immediatamente tradotta in una novità di sistema contro i nerazzurri di Conte. Ma non dal primo minuto. C’è stata una sorta di ulteriore incubazione nella mente del Gasp, un tempo e una mezz’ora in cui le due squadre si sono fondamentalmente neutralizzate, al di là del punteggio provvisorio (l’Inter era passata in vantaggio al minuto 58). La Dea era piatta, e Conte le prendeva le misure: questo il quadretto., prima con un’idea intermedia fallimentare poi con un’altra variazione, stavolta azzeccatissima; insomma arrivandoci per gradi e mandando in tilt i giocatori di Conte istruiti a menadito sulla Dea fin lì conosciuta. Cerchiamo di capire perché dietro a questo tiepido pareggio (1-1) si nasconde probabilmente un altro scatto tipico della mitica Atalanta.Facciamo un passo indietro. “Corriamo anche un po’ meno”, aveva dichiarato Gasp dopo i cinque sorrisoni di Klopp. Basta prendere l’azione del primo gol dei Reds per accorgersene.Dubitate di chi esalta la verticalità del Liverpool per creare facili dualismi: di qua quelli del palleggio sterile, di là quelli che pensano verticale, che vogliono andare a fare gol. Minchiate: il Liverpool sa fare tutto, dunque ti sa anche mandare a vuoto col fraseggio corto e/o orizzontale, se necessario (come leggere altrimenti l’acquisto di Thiago Alcantara, che da solo incarna la quintessenza del guardiolismo?). Detto ciò, in Atalanta-Liverpool la Dea non era al massimo. Un quinto non sembrava nemmeno lui (Hateboer evidentemente non stava bene), l’altro (Mojica) era in imbarazzo nel tentativo di fermare Salah e contemporaneamente le discese di Alexander-Arnold. Dunque un po’ il palleggio degli avversari, un po’ gli smarcamenti continui dei loro attaccanti, un po’ l’atteggiamento strategico della Dea (molto prudente coi due laterali abbassati, e la conseguente libertà di azione dei terzini registi del Liverpool), di fatto sono stati fattori cruciali. Il ritardo di Freuler su Alexander-Arnold poco prima dello splendido assist del terzino per Diogo Jota fotografa perfettamente l’insieme di questi problemi concomitanti.L’Atalanta contro l’Inter ha iniziato la partita come se la disfatta col Liverpool non avesse effettivamente minato le proprie certezze. Almeno per quel che riguarda il sistema di gioco: solito 3-4-1-2 col Papu trequarti, Duvan sul centrosinistra e Malinovskyi sul centrodestra del fronte d’attacco. D’altronde l’Inter non è il Liverpool, si poteva vivere di rendita un altro pochino. In realtà, come ho già scritto nel cappello introduttivo, quell’Atalanta lì, un po’ stanca e un po’ troppo conosciuta per il suo calcio, non riusciva a pungere la squadra di Conte, che zitta zitta si era portata addirittura in vantaggio al minuto 58. La prima e immediata correzione del Gasp dopo il gol subito è stata inserire Miranchuk (al debutto in Serie A). Miranchuk per Malinovskyi, un mancino per un mancino. E con il fantasista russo anche Pessina al posto di uno spento Pasalic. Non solo: in quel momento Gasperini ha cambiato la disposizione degli attaccanti, passando al 3-4-3 con Duvan al centro, Gomez a sinistra e Miranchuk a destra. Ma qualcosa continuava a non funzionare. Cosa?Il pressing della Dea era estremo coi due centrocampisti (Freuler e Pessina), ma su una palla giocata direttamente alle due punte da parte dei difensori o dei centrocampisti dell’Inter, si creavano squilibri alle loro spalle, un buco tra gli interni bergamaschi e i difensori in marcatura nel quale i nerazzurri diventavano pericolosi con possibili combinazioni (vedi anche l’occasionissima sprecata da Vidal).Così Gasperini, rinunciando alla sua amata difesa a tre, ha deciso al minuto 73 di togliere un difensore e un attaccante (Toloi e Duvan) per due attaccanti (Lammers e Muriel), in modo da passare a quattro dietro (Hateboer, Djimsiti, Romero, Ruggeri) e aggiungere potenziale offensivo alla squadra. In campo c’erano contemporaneamente il Papu, Miranchuk, Lammers e Muriel. Nell’ultimo quarto d’ora (il gol di Miranchuk è arrivato subito, al 79’) l’Atalanta ha raggiunto un picco di possesso impressionante (8’14 vs 2’45): in sostanza l’Inter, contrariamente al resto della partita dove il dato oscillava, non l’ha più vista. Ma come si era schierata dunque la Dea? 4-3-3 o 4-2-3-1?La variabile Gomez faceva pendere l’Atalanta ora verso un 4-3-3 ora verso un 4-2-3-1, a seconda della sua personalissima interpretazione. Gomez poteva scendere tra i due interni a impostare o poteva raggiungere la trequarti dietro alla prima punta Lammers. Davanti, tre attaccanti agili e tecnici, fra i quali Miranchuk, un trequartista mancino riadattato a destra e capace per questo di sfruttare gli interscambi col Papu. Miranchuk che conosce benissimo questo sistema perché ci giocava nel Lokomotiv, specialmente in campionato.Veniamo appunto all’azione del gol del pareggio siglato dal fantasista russo. Naturalmente un’azione con molti passaggi preparatori, volti a scardinare la difesa nerazzurra. Guardate lo sviluppo offensivo della Dea com’è potente.Romero ultimo uomo fuori inquadratura, Djimsiti che partecipa al fianco di Gomez, sulla seconda linea, e sei giocatori sopra il pallone, perché Freuler si è buttato in avanti dentro al tridente. Non ha senso parlare di 1-3-6, ma lo faccio lo stesso. È ciò che vedete. E contro l’Inter. Il pallone viene giocato dal Papu a Lammers, che senza fretta, con grande tecnica e da centravanti di manovra lo smisterà poi sulla fascia sinistra servendosi di Muriel. Il colombiano, al termine della sequenza di passaggi tra lui, Ruggieri e Pessina, troverà Miranchuk con un killer-pass impressionante.Notate la diagonale di Bastoni e Young volta a prevenire il taglio sul secondo palo di Hateboer. Compito eseguito ma in questo modo Miranchuk è libero di ricevere sulla lunetta. Un controllo col destro.Un tocco per aggiustarsela ed evitare il raddoppio di Gagliardini.Infine il tiro col suo piede preferito, a incrociare, sotto le gambe di Bastoni. Proprio come fanno i campioni.Questo giocatore ha un’eleganza superiore. Un tocco di palla raro, principesco. Ricordate il gol in Champions al debutto?Inoltre con Aleksej al posto di Ilicic, Gasperini potrà continuare a pressare forte e al contempo difendersi anche in un’altra maniera, magari un po’ meno dispendiosa e rischiosa. Mantenendo appena più bloccati i due interni di centrocampo e utilizzando il russo come un esterno del 4-2-4 o 4-2-3-1, un po’ come fanno tante squadre iperoffensive non solo in Europa ma ormai anche in Italia (vedi Milan, Napoli e Sassuolo).Ed ecco che con questa disposizione adottata dalla Dea nel finale contro l’Inter, i nerazzurri facevano più fatica sia a palleggiare (perché pressati) sia a innescare direttamente le punte con un lancio.I difensori di Gasperini potranno godere così di maggiori ‘pause’. Qui sotto Freuler, intercettato il lancio di Skriniar, avvia la transizione attivando il Papu. Semplice, in fondo.