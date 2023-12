, dopo la doppietta di. E’ stata una partita bellissima, o meglio, un’ora bellissima, con cinque gol, occasioni (per la maggior parte di colore nerazzurro), con i cambi dei due allenatori che hanno modificato il corso della partita e hanno inciso sul risultato. In attesa di Salernitana-Bologna e Roma-Fiorentina di domani, l’supera Lazio e Bologna, aggancia i viola al sesto posto e sale a -1 dal quarto posto di Roma e Napoli.- Per oltre mezz’ora è stata una partita spenta, poca Atalanta, poco Milan, poco spettacolo, tantoché: con un colpo di testa Lookman gli ha messo la palla sul piede a tre metri dalla linea di porta e il belga, incredibile ma vero, l’ha alzata sopra la traversa. Qualche minuto prima anche il Milan aveva avuto la palla buona per segnare, ma in questo caso andava apprezzato il salvataggio di Dijmsiti su Giroud.- Per confondere le idee a Gasperini e togliere all’Atalanta i soliti punti di riferimenti con la solite marcature a uomo, Pioli muoveva la squadra attraversando nuove linee di gioco. Come a inizio stagione aveva fatto Calabria, che col Milan in possesso palla si spostava da destra al centro per impostare il gioco insieme a Krunic,, così Hernandez in qualche occasione poteva attaccare sulla sua fascia. In fase difensiva Florenzi si allargava a sinistra ed Hernandez al centro. Tanto movimento, tanta ricerca degli spazi, tanto possesso palla (66 per cento al 45'), qualche conclusione ma poca sostanza da parte del Milan dove non si facevano notare Musah e Chukwueze, sempre ai margini della gara.ha visto lo sveltoabbastanza libero vicino all’area rossonera, lo ha servito con la rimessa lunga, c’erano tre difensori, Loftus-Cheek, Tomori ed Hernandez intorno a Lookman che li ha bruciati, ha tirato e Tomori, con una deviazione netta, ha favorito il gol atalantino. Dieci minuti dopo, negli ultimi istanti del recupero,: hanno sbagliato l’intervento Scalvini (che si è fatto superare dalla traiettoria della palla) e Koopmeiners, rimasto piantato in terra. L’Atalanta ha protestato tantissimo con La Penna per una spinta a metà campo di Musah a Lookman, da lì è partita l’azione che si è poi tradotta nell’angolo dell’uno a uno.- La migliore versione gasperiniana dell’Atalanta è stata ammirata nel primo quarto d’ora del secondo tempo e anche successivamente. E’ proprio cambiata nella testa, oltre che nella posizione di De Ketelaere spostato (con grande intuito di Gasp) sul centrosinistra.. Il Milan non aveva la forza di contenere l’attacco bergamasco e soprattutto non trovava mai il modo di frenare lo scatenato Lookman. Pasalic due volte, Koopmeiners e Scalvini, tutti abbastanza vicini al gol, arrivato quandoera libero, tocco e gol.- Al Milan, come all’Atalanta, mancavano pezzi abbondanti di difesa, ma Pioli, preso il gol, ha deciso ugualmente di intervenire nella partita con un cambio anche questo decisivo: dentro Bennacer per Chukwueze, squadra col doppio regista e col 4-2-3-1, con Musah a destra, Loftus-Cheek (scarso il contributo tecnico e dinamico dell’inglese) e Pulisic a sinistra, più Giroud in avanti. Ma era ancora Atalanta, il Milan non ce la faceva a reagire, tantoché al 31' ha rischiato di incassare il terzo gol con una: due contrasti vinti di forza dacontro Tomori e Calabria, botta respinta da Maignan ma sui piedi di- Prima di quel rischio enorme, Pioli aveva aumentato ancora il peso dell’attacco cone con la squadra col 4-2-4.: attacco a sinistra di Pulisic, cross dal fondo a pelo d’erba, movimento da centravanti vero di Jovic (un passo indietro per staccarsi dalla marcatura) sinistro al volo e rossoneri di nuovo in parità.- Mancavano 10' alla fine, ma la partita era ancora in piedi. E’ stato Gasperini, stavolta, ad accelerare e indovinare la doppia sostituzione decisiva con. Una mano gliel’ha data(la prima al 36' per un fallo su De Ketelaere, la seconda al 48' per un altro fallo proprio su Miranchuk). Il Milan ha cercato di ricomporsi, ma Pioli aveva esaurito i cambi. Al 5' di recupero Miranchuk ha recuperato una palla sulla trequarti soffiandola a Pulisic, tocco per Muriel, per Koopmeiners, palla in area ancora per Miranchuk che col solo controllo ha evitato Florenzi e Tomori,. Il Milan non aveva più il tempo per tentare il terzo aggancio. Per la verità ci ha provato Tomori ma senza fortuna. Giusto così il risultato.